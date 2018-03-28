الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد "للتدخلات الإيرانية" في بلاده

صنعاء (د ب أ)

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته "تجاه ما يقوم به الحوثيون في اليمن ووضع حد للتدخلات الإيرانية" في بلاده والمنطقة والزامها بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، في الرياض، حسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وعرض هادي التحديات التي تواجهها بلاده "في ظل استمرار الاعتداءات للمليشيا الانقلابية (الحوثيون) على الشعب، ودول الجوار بدعم من إيران ضاربين عرض الحائط بالقرارات الاممية".

وأشار إلى ما وصفه "بالاعتداء الاجرامي" الاخير الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية ومدن أخرى آهلة بالسكان "والذي يؤكد إرهاب المليشيات الانقلابية، واستمرار دعم إيران لتلك المليشيات الحوثية، وانتهاكها القرارات الدولية".

وأكد هادي على دعم حكومته للجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2216.

واشاد "بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الى جانب اليمن في مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الاغاثية، ووقوفها الى جانب الشرعية الدستورية واحلال السلام وانهاء الحرب في تجسيد عملي".

من جهته، أكد السفير الامريكي على موقف حكومة بلاده الداعم لليمن والشرعية الدستورية "والرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة".ش