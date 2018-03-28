الخارجية الألمانية تؤكد إلقاء القبض على مواطن لها في تركيا

أسطنبول/برلين (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مواطن ألماني في تركيا.

وأوضحت الوزارة أنها على علم بالأمر، وأن السفارة الألمانية في أنقرة على اتصال حاليا مع السلطات التركية.

وكانت وكالة أنباء (أناضول) التركية الرسمية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه تم اعتقال ألماني 28 عامًا، يوم 14 مارس الجاري، في المنطقة الحدودية التركية-السورية.

وأضافت الوكالة، أنه صدر أمر اعتقال بحق الألماني بتهمة دعم منظمة إرهابية، لافتة إلى أنه كان يعتزم الانضمام لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنه لا يمكن إعطاء أية معلومات عن الاتهام الموجه للرجل، لأسباب تتعلق بالحقوق الشخصية.

ووفقا للأناضول، فإن الرجل ذكر أثناء استجوابه أنه خدم لمدة أربعة أعوام لدى الجيش الألماني، وأضافت أن السلطات التركية ضبطت بحوزته صورا ومواد رقمية تخص وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا منذ العشرين من يناير الماضي، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال غرب سوريا، إذ تصنف تركيا هذه الوحدات بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.