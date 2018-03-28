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الإمارات تطرد شابًا وفتاة تبادلا صورهما عاريين على "واتس آب"

04:35 م الأربعاء 28 مارس 2018
الإمارات تطرد شابًا وفتاة تبادلا صورهما عاريين على "واتس آب"

كتبت- رغدة عاطف:

أيدت محكمة استئناف الجنايات في دبي حبس شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، كلاهما يحملان جنسية دولة آسيوية، ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وإبعادهما عن الدولة، لاتهامهما بإرسال وتبادل صورهما عاريين، وهتك العرض بالرضا.

وبحسب ما ذكره الموقع الإماراتي "الإمارات اليوم"، فإن الشاب اتصل بوالدة الفتاة، وهددها بنشر صور ابنتها عارية، عبر تطبيق "الواتس آب"، إن تركته وارتبطت بشخص آخر.

وقدمت الأم بلاغًا لدى الشرطة، تتهم الشاب بتهديدها بنشر صور ابنتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بوجود علاقة بين المتهم وابنتها، إذ تبادلا صورًا عارية عبر الهاتف.

وأنكر الشاب تهديد الفتاة بنشر صورها، مؤكدًا أنه كان في حالة عصبية، مشيرًا إلى أن الفتاة هي من بادرت بإرسال صورها عارية إلى هاتفه عبر "واتس آب"، ما جعله يبادلها الشعور نفسه، ويرسل إليها صوره عاريا.

وقال إنه هتك عرضها برضاها خلال المرة الأولى من لقائهما، كما اعترفت الفتاة بأنها كانت راضية.


الإمارات واتس أب دبي

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