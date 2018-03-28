الشرطة الألمانية تبحث عن مهووس اغتصب طفلين ونشر صورهما على الإنترنت

كتبت - رغدة عاطف:

لا تزال الشرطة الألمانية تبحث عن "الوحش" الذي اعتدى جنسيًا على طفلين، على مدى 3 سنوات، إذ صورهما ونشر الفيديوهات على الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، فإن هذا المجرم التقط أكثر من 3800 صورة وملف فيديو، بها صورًا لطفلين بالغين من العمر 7 و10 سنوات.

وأشار الموقع إلى أنه اعتدى على 12 حالة جنسيًا، ونشر المقاطع في 2017.

ونشرت الشرطة صورة الرجل صاحب العيون البنية، والشعر القصير حيث يخرج لسانه بشكل ساخر، وطالبت أي شخص يشاهده أو يتمكن من التعرف إليه بإخطارها فورًا عبر رقم الهاتف الساخن أو أي مركز شرطة.