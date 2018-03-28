الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في بلاده

عدن/الرياض - أ ش أ

أشاد الرئيس اليمني ، عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء، بالدور الأمريكي في تحقيق السلام والاستقرار في بلاده، وذلك خلال استقباله بمقر اقامته في الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن الرئيس هادى بحث خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وجهود تحقيق السلام في اليمن.

وأكد دعم الحكومة الشرعية للجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقائم على "المرجعيات الثلاث" ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم "2216".

كما جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات على الساحة الوطنية، والتحديات التي يواجهها اليمن في ظل استمرار اعتداءات المليشيا الانقلابية على الشعب اليمني ودوّل الجوار بدعم من إيران، ضاربين عرض الحائط بالقرارات الأممية.

ولفت الرئيس اليمني بهذا الصدد، إلى الاعتداء الاجرامي الأخير الذي نفذته ميليشيا الحوثي والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ "البالستية" على العاصمة السعودية، ومدن أخرى آهلة بالسكان، والذي يؤكد إرهاب المليشيا الانقلابية، واستمرار دعم طهران لها وانتهاكها القرارات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار، ووضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة والزامها بذلك، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الى جانب اليمن في مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات الاغاثية ، ووقوفها الى جانب الشرعية الدستورية وإحلال السلام وإنهاء الحرب.

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي بتجاوب الحكومة الشرعية في اليمن ، مع خيارات السلام وتقديمها للتنازلات تلو التنازلات، أملا في تحقيق السلام، مجدداً التأكيد على موقف واشنطن الداعم لليمن والشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، والرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة .