ترامب مُعلقًا على زيارة كيم جونج أون للصين: نتطلع إلى اجتماعنا

كتبت- هدى الشيمي:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود إداراته المبذولة من أجل تحقيق السلام ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك بعد زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للصين، في رحلته الخارجية الأولى منذ توليه السلطة في ديسمبر 2011.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء : "على مدار سنوات عديدة، وخلال عدة إدارات، قال الجميع إن تحقيق السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية غير مُحتمل. والآن هناك فرصة جيدة بأن يقوم كيم جونج أون بما يناسب شعبه والانسانية. نتطلع إلى اجتماعنا".

وتابع في تغريدة أخرى: "تسلمت رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ يؤكد فيها أن اجتماعه بـكيم كان جيدًا، وأن كيم يتطلع إلى اجتماعنا، ولكن في الوقت الحالي، ومع الأسف، ستستمر العقوبات القصوى والضغوطات بأي ثمن".

ومن المقرر أن يلتقى كيم جونج أون بالرئيس الأمريكي في قمة مُرتقبة في مايو المقبل، تأتي بعد الحرب الكلامية والتهديدات التي استمرت بين الطرفين منذ تولي ترامب الرئاسة، على خلفية إجراء كوريا الشمالية لعدة تجارب نووية والبالسيتية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أمس الثلاثاء، إن كيم عقد "محادثات ناجحة" مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين، وذكرت أن زعيم كوريا الشمالية تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن كيم أوضح أن قضية إبقاء شبه الجزيرة الكورية بلا أسلحة نووية يمكن حلها، لو استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا على نحو جيد، وتم خلق مناخ من السلام والاستقرار.

وبحسب الكاتب والخبير الكوري الشمالي جوردون تشانج، فإن جونج أون توجه إلى الصين بناءً على طلب من حكومتها. وقال: "كان من المفترض أن تكون كوريا الجنوبي أول زيارة خارجية لكيم، حيث يجرى مفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى خطط لترسيم الحدود العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح، ثم سيقوم برحلة خارجية ثانية للالتقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب".