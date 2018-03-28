القبض على متسلل يشتبه بانتمائه لداعش شمالي إيطاليا

روما -(د ب أ):

ذكرت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء أنه تم القبض على متسلل يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش ، وذلك في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا .

وجاء في بيان للشرطة أن الشخص الذي ألقي القبض عليه يدعى المهدي خليلي 23 عاما، وأنه إيطالي من أصل مغربي.

وفي إطار العملية نفسها ، فتحت تحقيقات مع عدد قليل من الأجانب وبعض الإيطاليين الذين اعتنقوا الإسلام بتهمة "الانخراط بفاعلية في حملة تطرف ودعوة تمت قيادتها بشكل خاص عبر الإنترنت" .

ومن المقرر تقديم مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي.

وقالت وزارة الداخلية إن خليلي كان معروفا من قبل للشرطة ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في عام 2015 ، بعد التوصل لمساومة قضائية في قضية نشر دعاية إرهابية.

وخلصت التحقيقات الأخيرة إلى حيازته للقطات مصورة بالفيديو تظهر مقاتلين لداعش في سوريا والعراق خلال الاحتفال بهجمات إرهابية في باريس وبروكسل ، وخطب لدعاة مثل أنور العولقي ، المعروف باسم "بن لادن الإنترنت".

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليوم الأربعاء إن إيطاليا تواجه تهديدا إرهابيا كبيرا ، وهو ما يتضح في عملية اعتقال تمت قبل يوم واحد لمعلم إسلامي اعتاد حث الأطفال على الجهاد في مدينة فوجيا جنوبي إيطاليا.

وقال مينيتي إن الشرطة في فوجيا قد كشفت عن حالة "تقشعر لها الأبدان بالتأكيد" و"غير مسبوقة في الغرب" ، ولا يمكن مقارنتها إلا بما حدث في معاقل داعش في سوريا والعراق .