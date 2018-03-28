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    الصحة الفلسطينية ترفع حالة الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة

    12:24 م الأربعاء 28 مارس 2018
    الصحة الفلسطينية ترفع حالة الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة

    وزارة الصحة الفلسطينية

    غزة - أ ش أ

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، عن رفع حالة الجهوزية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة، استعدادا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى المقررة الجمعة المقبل التي دعت إليها القوى والفصائل الفلسطينية، والتي تصادف يوم 30 مارس لإحياء "يوم الأرض"، بإقامة خيام في المناطق الحدودية لقطاع غزة.

    وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الوزارة رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الطبية في محافظات قطاع غزة، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة التي ستنطلق الجمعة المقبل.

    ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خطوات من شأنها إزالة آثار الغاز المسيل للدموع في حال تعرض لها المواطنون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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