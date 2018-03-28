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    الجيش التركي يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

    12:23 م الأربعاء 28 مارس 2018
    الجيش التركي يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

    الجيش التركي

    أنقرة - أ ش أ

    أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عناصر القوات المسلحة التركية بدأت اليوم الأربعاء، بناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق.

    ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصادر أمنية تركية - لم تسمها - إن بناء القاعدة يأتي لمنع مرور "الإرهابيين" من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود.

    وتشيد القوات التركية القاعدة العسكرية على ارتفاع 2400 متر عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

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