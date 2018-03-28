ماكرون يقود مراسم تكريم الضابط الفرنسي الذي قتل خلال أزمة الرهائن في فرنسا

باريس - (د ب أ):

من المقرر أن يقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الاربعاء مراسم رسمية، تكريما لارنو بلترام، الضابط بقوات الدرك، الذي قتل خلال أزمة الرهائن الاسبوع الماضي.

وأشيد بالليفتنانت كولونيل، الذي تم ترقيته إلى كولونيل بعد وفاته بوصفه بطلا بعد أن حل محل رهينة، احتجزه مسلح، كان قد قتل بالفعل ثلاثة أشخاص جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي.

وانطلق موكب تكريم بلترام ببطء من أمام مبنى "البانتيون" في باريس، برفقة جنود الدرك، وسط هتافات من المتفرجين، الذين تجمعوا وسط سقوط الامطار.

ومن المقرر أن يقام القداس الرسمي في "ليزانفاليد" وهو مجمع مستشفيات عسكرية قديم غرب باريس، حيث يدفن نابليون.

وأقامت مراكز الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد دقيقة صمت تكريما لبلترام.

وكان من المقرر أن يتزوج الضابط 44 عاما شريكته في مراسم دينية في يونيو المقبل بعد أن تزوجا بالفعل في مراسم مدنية.

وكان بلترام قد طلب نقله إلى جنوب فرنسا ليكون بالقرب منها، بعد أن عمل لفترة طويلة في الطيران، الذي شمل الخدمة النظامية في العراق وقيادة جناح الامن في قصر الرئاسة "الاليزيه".