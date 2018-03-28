  • عاجل:"الوطنية للانتخابات" تعلن تطبيق غرامة مالية على المتخلفين عن التصويت
    • 1338696 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

    روسيا ترحب بمحادثات زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني

    11:58 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    روسيا ترحب بمحادثات زعيم كوريا الشمالية والرئيس الصيني

    الرئيس الصيني يصافح زعيم كوريا الشمالية

    موسكو - أ ش أ
    رحبت الخارجية الروسية، بالمحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون والرئيس الصيني شي جين بينج.

    ووصفت "الخارجية الروسية" - في بيان - الاجتماع الذي عقد أثناء أول زيارة خارجية لكيم جونج أون بعد تسلمه مقاليد الحكم، بأنه خطوة بالغة الأهمية نحو تثبيت النزعات الإيجابية التي تبلورت في تطورات الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية وحولها في الآونة الأخيرة.

    وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد رحبت اليوم بالمحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج - أون والرئيس الصيني شي جين بينج، أملا في أن تسرع هذه المحادثات من عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

    وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن "حكومة سول ترحب بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، التي بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهى اليوم، وبمحادثاته مع القادة الصينيين".

    وكشفت مصادر إعلامية رسمية في كوريا الشمالية والصين عن المحادثات الأخيرة بين كيم جونج-أون وشى جين بينج فى بكين، مؤكدة التزام الحليفين خلال محادثاتهما بتعزيز العلاقات.

    هذا المحتوى من

    محادثات كوريا الشمالية الرئيس الصيني كيم جونج اون روسيا الخارجية الروسية

    الخبر التالى:

    وزير الأوقاف الفلسطيني يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان