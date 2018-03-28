اصطدام على الأرض بين طائرتين إسرائيلية وألمانية

القاهرة - مصراوي:

اصطدمت طائرة تابعة لشركة "جيرمانيا" للطيران وهي تسير إلى الوراء عند خروجها من موقفها في مطار تل أبيب، الأربعاء، بطائرة تابعة لخطوط "العال" الإسرائيلية دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط جرحى، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية لسكاي نيوز.

وتابعت المصادر نفسها أن ذيل طائرة الإيرباص الألماني اصطدمت بطائرة البوينغ الإسرائيلية المتوقفة قربها، مما ألحق بعض الأضرار بالطائرتين.

ولم يخلف الحادث أي إصابات في صفوف الركاب أو طاقم الطائرة.

وفتحت السلطات الملاحية تحقيقا حول الحادث، بحسب المصادر نفسها دون إعطاء تفاصيل.