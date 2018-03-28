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    ماليزيا تعرب عن تضامنها مع السعودية بعد هجمات الحوثيين

    11:21 ص الأربعاء 28 مارس 2018
    ماليزيا تعرب عن تضامنها مع السعودية بعد هجمات الحوثيين

    ارشيفية

    كوالالمبور - أ ش أ

    أعربت ماليزيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في الحفاظ على السلامة والاستقرار في أعقاب هجمات الحوثيين الصاروخية على المملكة أمس الأول الاثنين.

    وذكرت وزارة الخارجية الماليزية ـ في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الأربعاء - "أن ماليزيا تدين الهجمات التي أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح، وأنها تأمل في حل الأزمة من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية".

    ووصفت وزارة الخارجية، الهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية وتشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين والعالميين.

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