قطر تتهم البحرين بانتهاك مجالها الجوي وتشكوها إلى الأمم المتحدة

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، إن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي وإنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك.

وبحسب وكالة رويترز، لم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه جرى يوم الأحد ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي".

كانت سلطات الطيران المدني في الإمارات والبحرين قد ذكرت يوم الاثنين أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني وإنهما ستقدمان شكاوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

لكن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ذلك وقالت في بيان إن الإمارات تحاول التغطية على الانتهاكات المتعددة للأجواء القطرية.

وفرضت مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة وتتهم بدورها الدول الأربع بأنها تحاول حملها على اتخاذ مواقف مماثلة لمواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وفي يونيو الماضي، طلبت قطر من منظمة الطيران المدني الدولي التدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار العقوبات.