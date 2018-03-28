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لكسمبورج تستدعي سفيرها في روسيا للتشاور حول "قضية سكريبال"

11:05 ص الأربعاء 28 مارس 2018
لكسمبورج تستدعي سفيرها في روسيا للتشاور حول "قضية سكريبال"

لكسمبورج - أ ش أ

قرر وزير خارجية لكسمبورج جان آسلبورن، استدعاء سفير بلاده لدى روسيا للتشاور على خلفية حادث تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة ساليزبري البريطانية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم - أن الحكومة تدين الحادث بأشد العبارات، وتتفق مع تحليل المملكة المتحدة بأن روسيا - على الأرجح - هي المسئولة عن هذا الفعل، وأنه لا يوجد تفسير آخر معقول".

وكانت أكثر من 20 دولة قد أعلنت أنها ستقوم بطرد ضباط استخبارات روس عقب حادث استخدام غاز أعصاب في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق وابنته.

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لكسمبورج سيرجي سكريبال روسيا غاز أعصاب

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