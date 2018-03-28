وفد ‫الاتحاد الأوروبي‬ في ‫مصر‬ ينكس العلم تضامنًا مع فرنسا

القاهرة - أ ش أ

أعلن السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الوفد سيقوم اليوم الأربعاء بتنكيس العلم تضامنا مع فرنسا.

وأضاف سوركوش، أنه تضامنًا مع الشعب الفرنسي فإن وفد الاتحاد الأوروبي‬ في ‫مصر‬ ينكس اليوم العلم احترامًا لضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم 23 مارس الجاري، وأحد الضحايا هو البطل أرنو بلترام؛ الضابط الفرنسي الذي بادل نفسه بأحد الرهائن.

وتشيع فرنسا اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة وبحضور الرئيس إيمانويل ماكرون جثمان الضابط الفرنسي الذى بات بطلا قوميا بعد ان حل محل رهينة في واقعة احتجاز الرهائن جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي