العراق.. اعتقال "أمير الصحراء" في تنظيم داعش

القاهرة - مصراوي:

أعلن جهاز مكافحة الارهاب العراقي اعتقال ما يعرف بأمير الصحراء في تتظيم داعش المدعو"صعب عبد الله العيساوي" ومعاونه ذياب العيساوي في محافظة الأنبار وفق ما أفاد به مراسل سكاي نيوز في العراق.

وقال مراسل سكاي نيوز أن العملية نفذتها قوة إنزال جوي خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي.

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الارهاب أن العيساوي مسؤول عن تفخيخ السيارات في عمق الصحراء.