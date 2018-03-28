الجيش اليمني يحرر عددًا من المواقع ويصد هجومًا شرق تعز

عدن - أ ش أ

اندلعت معارك عنيفة بين وحدات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية، في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش، شمالي مدينة تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدات الجيش اليمني تمكنت تحرير عدد من المواقع والمباني قرب تلة البطانية والكمبتين محيط جبل الوعش، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا.

وفي السياق ذاته، دارت مواجهات عنيفة وبمختلف الأسلحة، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، وتمكن الجيش اليمني من التصدي للهجوم وذلك بعد مواجهات عنيفة، فيما لجأت مليشيا الحوثي إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة.

إلى ذلك تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني في اللواء الرابع مشاه جبلي ومليشيا الحوثي الإنقلابية، بمديرية حيفان، حيث شنت قوات الجيش هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في العبلية والصلة بالمفاليس، بمديرية حيفان، جنوبي تعز.