السجن مدى الحياة لبريطاني كان يجند اطفالا لخطة اعتداء في لندن

(أ ف ب):

حكم على بريطاني كان يعد لهجمات وحاول تجنيد "جيش" من الأطفال الذين يقوم بتعليمهم في مسجد بعد انتهاء دروسهم، الثلاثاء بالسجن مدى الحياة.

وكان عمر أحمد حق يخطط لمهاجمة ثلاثين موقعا في لندن باستخدام اطفال. وقالت الشرطة البريطانية (سكتلنديارد) انه عمل على "تعليم التطرف ل55 طفلا" تتراوح اعمارهم بين 11 و14 عاما.

وعمل عمر احمد حق على الاهتمام بالاطفال في مسجد في باركينغ بشرق لندن في اطار برنامد مدفوع للنشاطات بعد المدرسة. وكان يشركهم بالعاب ويعرض لهم الدعاية الاعلامية لتنظيم داعش بدون علم آبائهم.

وحاول عمر احمد حق التوجه الى تركيا في أبريل 2016 لكنه اوقف في مطار هيثرو التطرف من قبل السلطات البريطانية التي اكتشفت على هاتفه النقال مواد وطلبات بحث تتعلق باعتداءات. وقد تمكنت الشرطة بعد ذلك من جمع الادلة التي تثبت انه كان يعد لاعتداء.

وحكم على شريك له يدعى ابو ثائر مأمون بالسجن 13 عاما لانه سع الى جمع اموال لتنفيذ الاعتداء. كما حكم على رجل ثالث بالسجن اربعة أعوام وثلاثة اشهر لمعرفته بخطتهما وامتناعه عن ابلاغ الشرطة بها.

وقال الضابط في شرطة لندن دين هايدن "ارحب بالاحكام التي صدرت اليوم (الثلاثاء) وتؤكد سجن ثلاثة رجال تشاركوا في مؤامرة من ادل دفع اطفال الى التطرف ومهاجمة محلات تجارية وسكان لندن".

وأضاف أن عمر أحمد حق "كان ينوي تنفيذ خطته خلال سنوات وهي تقضي بانشاء جيش من جنود بينهم اطفال".