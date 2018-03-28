ميانمار تنتخب وين مينت رئيسا جديدا للبلاد

يانجون- (د ب ا):

انتخب برلمان ميانمار وين مينت رئيسا للبلاد اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من تنحى هتين كياو عن منصبه.

وقد صوت البرلمان بمجلسيه لصالح تولي وين مينت، أبرز مسؤولي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمقرب من زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، منصب رئيس البلاد بواقع 403 أصوات من بين 636 نائبا.

وقد أصبح مينت، 66 عامًا، رئيس مجلس النواب السابق الرئيس العاشر لميانمار، ويتولى هذا المنصب بعد صعود حزب الرابطة الوطنية للسلطة بعد الانتخابات التي أجريت عام 2015، وتعد أول انتخابات ديمقراطية يتم إجراؤها في ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري.

ويذكر أن وين مينت وسلفه كانا مقربين لسو تشي، التي تم منعها من الترشح للرئاسة وتترأس الحكومة المدنية تحت مسمى مستشار الدولة.

وتابعت سو تشي التصويت من شرفة بمبنى البرلمان بجانب وزراء آخرين.

وتواجه ميانمار وسو تشي انتقادات دولية بسبب معاملة أفراد أقلية الروهينجا، الذين فر ما يقرب من 700 ألف منهم لبنجلاديش خلال حملة عسكرية، وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.

وتمكن وين مينت من التغلب على نائبي رئيس يمثلان مجلس الشيوخ والجيش والفوز بمقعد الرئاسة.