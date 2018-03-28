اصطدام طائرتين في مطار بن جوريون بإسرائيل

(مصراوي)

اصطدمت طائرة ألمانية من طراز بوينج "737" بأخرى إسرائيلية في مطار بن جوريون في تل أبيب، وذلك في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه لا يوجد ضحايا في الحادث، فيما تم إعادة الركاب جميعهم إلى صالات المطار مرة أخرى.

وأصيبت الطائرة الألمانية بشكل كبير، وصرحت السلطات الإسرائيلية أن الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة في حينها.

وأشارت الصحيفة أن الشخص المسئول عن الحادث ربما بشكل كبير هو سائق شاحنة السحب الذي حرك طائرة الشركة الألمانية إلى مكان الإقلاع.