 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة مصر واليونان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

اصطدام طائرتين في مطار بن جوريون بإسرائيل

08:56 ص الأربعاء 28 مارس 2018
اصطدام طائرتين في مطار بن جوريون بإسرائيل

(مصراوي)

اصطدمت طائرة ألمانية من طراز بوينج "737" بأخرى إسرائيلية في مطار بن جوريون في تل أبيب، وذلك في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه لا يوجد ضحايا في الحادث، فيما تم إعادة الركاب جميعهم إلى صالات المطار مرة أخرى.

وأصيبت الطائرة الألمانية بشكل كبير، وصرحت السلطات الإسرائيلية أن الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة في حينها.

وأشارت الصحيفة أن الشخص المسئول عن الحادث ربما بشكل كبير هو سائق شاحنة السحب الذي حرك طائرة الشركة الألمانية إلى مكان الإقلاع.

مطار بن جوريون سرائيل ائرة ألمانية ل أبيب لسلطات الإسرائيلية

الخبر التالى:

ميانمار تنتخب وين مينت رئيسا جديدا للبلاد

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان