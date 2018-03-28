مسؤول صيني يزور سول لشرح نتائج القمة بين بيونجيانج وبكين

سول - (د ب أ)

ذكر مكتب الرئاسة في سول أن يانج جيتش مستشار الدولة الصيني سيزور سول صباح غد الخميس لإطلاع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول نتائج المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم .

ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الصيني مع جونج إي يونج كبير مستشاري الرئاسة للأمن الوطني الكوري الجنوبي في عشاء عمل ، كما سيقوم بزيارة ودية للرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن وفقا لما ذكره السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية يون يونج-تشان.

وقال يون إنه من المتوقع أن يقوم يانج بشرح نتائج المحادثات بين شي وكيم، وسيناقش مع جونج مجمل القضايا المتعلقة بمسألة نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية .

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية التقى الرئيس الصيني لإجراء محادثات في بكين.

وأضافت الوكالة أنه خلال "زيارته غير الرسمية" التي بدأها يوم الأحد حتى اليوم الأربعاء حضر كيم وزوجته، ري سول جو، مأدبة ترحيب في قاعة الشعب الكبرى مع الرئيس الصيني وزوجته بنج لي يوان.

وأضافت شينخوا أن زعيم كوريا الشمالية أبلغ الرئيس الصيني خلال زيارته لبكين أن كوريا الشمالية "ملتزمة بنزع السلاح النووي."

وقال كيم وفقا لما ذكرته شينخوا إن "موقفنا الثابت هو التزامنا بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ، وفقا لإرادة الرئيس الراحل كيم إيل سونج والأمين العام الراحل كيم جونج إيل".

وأضاف أن كوريا الشمالية "راغبة في إجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين".

وقال كيم: "يمكن حل قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ، إذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا بحسن النية ، وخلقت جواً من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة لتحقيق السلام".

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من جانب كيم خارج كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونج إيل في 2011، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها شي.

وقال كيم وفقا لشينخوا ، إن التوترات في شبه الجزيرة الكورية "تتطور بسرعة" ، وأضاف أنه "شعر بأنه يجب عليه أن يطلع (شي) شخصيا على الوضع من منطلق الصداقة والمسؤولية الأخلاقية".