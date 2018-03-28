مسئول سعودي: مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة مثل اكتشاف النفط

(مصراوي)

اعتبر سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، أن مشروع الطاقة الشمسية الذي تم الاتفاق عليه في الولايات المتحدة ليكون الأضخم في العالم، سيكون مثل اكتشاف النفط في المملكة قبل عقود.

وكتب القحطاني عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "الحمدلله على هذا المشروع الجبار الذي لا يستطيع عمله أحد في العالم إلا دولتنا".

وأعلنت المملكة عن اتفاق مع شركة "سوفت بنك" على بدء إنشاء فوري لمشروع الطاقة الشمسية الأكبر في العالم بتكلفة 200 مليار دولار.

وأضاف القحطاني: "بدون مبالغة؛ ستكون نتائج مشروع الطاقة الشمسية للسعودية بعد سنوات قريبة مثل اكتشافنا للنفط منذ عقود بإذن الله. ولمن يسأل عن حجم المشروع: هو أكبر من مساحة دولة قطر بمرة ونصف."

وأشارت المملكة إلى أنه سيتم البدء فورا ببناء المشروع على أن يتم إنجازه بحلول عام 2030.

فيما قال المدير التنفيذي للشركة اليابانية "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، إن المشروع سيساهم في صناعة أجهزة الطاقة الشمسية محليًا في المملكة العربية السعودية.