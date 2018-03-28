السعودية تمنح الطلاب والطالبات المبتعثين إلى الخارج مكافأة 2000 دولار

(مصراوي)

أقر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مكافأة قدرها 2000 دولار أمريكي لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين إلى الخارج من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها في موقع تويتر أن "خادم الحرمين يوافق على ما رفعه ولي العهد على صرف مكافأة بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها."

وكانت وزارة التعليم لشؤون الابتعاث في المملكة قد كشفت في سبتمبر من العام الماضي أن مجموع الطلاب المبتعثين بلغ أكثر من 114 ألف مبتعث، فيما بلغ عدد المرافقين أكثر من 74 في أكثر من 22 دولة حول العالم.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي يوجد بها مبتعثون سعوديون، حيث بلغ عددهم نحو 67 ألف مبتعث يرافقهم، 36 ألفا آخرون.

وجاءت بريطانيا ثانية حيث يوجد بها نحو 14 ألف مبتعث، بينما زاد عدد المرافقين والذي بلغ 16 ألف مرافق، أما بلجيكا فكانت من بين الدول الأقل عددا في وجود المبتعثين السعوديين والذين لم تزد أعدادهم ومرافقيهم عن المائة شخص.