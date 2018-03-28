بتكلفة 200 مليار دولار.. السعودية تنشئ أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم

كتب – محمد الصباغ:

قالت قناة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة اتفقت مع شركة "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 جيجا وات.

وأضافت القناة عبر حسابها على موقع تويتر أنه سيتم البدء فورا ببناء المشروع على أن يتم إنجازه بحلول عام 2030.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن المشروع العملاق سوف يتكلف حوالي 200 مليار دولار أمريكي. ووصف المشروع بالضخم جدًا.

فيما قال المدير التنفيذي للشركة اليابانية، ماسايوشي سون، إن المشروع سيساهم في صناعة أجهزة الطاقة الشمسية محليًا في المملكة العربية السعودية.

ويأتي الإعلان خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 32 عامًا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويستهدف الأمير السعودي الشاب تدعيم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى بلاده ضمن خطته الطموحة لتطوير الاقتصاد السعودي والابتعاد عن الاعتماد عن النفط.