القناة الصينية تنشر فيديو لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين

(مصراوي)

نشر التلفزيون الصيني مقطع فيديو لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأفادت الوكالة الرسمية الصينية "شينخوا" بأن الزيارة كانت في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري.

وقال كيم بحسب الوكالة الصينية، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتعميق الصداقة التقليدية بين البلدين.

وأظهر الرئيس الصيني ثباته على موقفه الداعي إلى إبقاء شبه الجزيرة الكورية بلا أسلحة نووية، ودعم مساعي السلام بين الكوريتين.

وفي هذا الشأن قال كيم إن الموقف في شبه الجزيرة الكورية بدأ في التحسن، حيث تسعى بيونجيانج نحو تقليل التوترات والتقدم نحو محادثات السلام.

وأبدت كوريا الشمالية في وقت سابق استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين، وأكد على ذلك في الزيارة الزعيم الكوري في زيارته إلى الصين.

وقال كيم: "قضية إبقاء شبه الجزيرة الكورية بلا أسلحة نووية يمكن حله، لو استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا على نحو جيد، وتم خلق مناخ من السلام والاستقرار".

#China values friendly cooperative ties with the DPRK and is willing to work together with the #DPRK to promote regional peace, stability, and development, #XiJinping tells Kim Jong Un pic.twitter.com/cs7xAGiqAo