السعودية تقدم مليار دولار لدعم الأزمة باليمن عبر الأمم المتحدة

(مصراوي)

وقّع ولي العهد السعودي، الثلاثاء، اتفاقية للبرنامج التنفيذي بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة لدعم وتمويل البرنامج الأممي للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن البرنامج يتضمن دعمًا سعوديًا للبرنامج بقيمة مليار دولار أمريكي.

وأكد محمد بن سلمان خلال اللقاء الذي جمعه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، مشيرا إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لأيدولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

وأوضح ولي العهد أن المملكة "تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها".

وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص السعودية على الحلول السياسية لأزمات الشرق الاوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المملكة عضو فعال، ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.