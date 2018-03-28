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البيت الأبيض يعتبر زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين دليل على نجاح ترامب

03:52 ص الأربعاء 28 مارس 2018
البيت الأبيض يعتبر زيارة زعيم كوريا الشمالية للصين دليل على نجاح ترامب

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للصين دليل على أن "حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الولايات المتحدة تخلق جوا مناسبا لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية".

وأضافت ساندرز أن بكين أطلعت البيت الأبيض على الزيارة غير الرسمية في وقت سابق أمس الثلاثاء ونقلت رسالة شخصية من الرئيس الصيني شي جينبينج إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واشنطن البيت الأبيض زعيم كوريا الشمالية ترامب الصين

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