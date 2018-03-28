الصين تعلن عن أول زيارة خارجية لرئيس كوريا الشمالية

كتب – محمد الصباغ:

قالت وكالة أنباء الصين الجديدو "شينخوا"، الأربعاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار بكين وأجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بيكين.

ويأتي ذلك بعد تقارير إعلامية غربية أفادت بأن كيم جونج كان بين وفد في زيارة سرية على متن قطار زار بكين يوم الإثنين، وبذلك تصبح الزيارة أول رحلة خارجية معلنه له منذ توليه السلطة في عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء رويترز مساء الثلاثاء، أن صحيفة هانكيوره اليسارية الكورية الجنوبية، أشارت إلى أن كيم توجه إلى بكين للقاء الرئيس الصيني "شي جين بينج بعد ظهر الاثنين قبل أن يغادر يوم الثلاثاء إلى وجهة ثالثة قد تكون في الصين".

ومن المتوقع أن يلتقي كيم مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل منفصل في وقت لاحق.

وأشارت رويترز إلى أن الزيارة إلى بكين ربما تكون تمهيدًا للقمتين المنتظرتين.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مطولًا الثلاثاء أيضًا عن القطار الذي ربما حمل كيم جونج أون، واتجه من كوريا الشمالية إلى بكين.

وأشارت إلى أن القطار مجهز بشكل كبير ومضاد للرصاص وكان مليئًا بالنبيذ أيضًا.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات كبيرة بسبب التجارب النووية لكوريا الشمالية، والتي تغضب جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترد بتدريبات عسكرية مشتركة مع سول.

كما تبادل الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي الهجوم عبر وسائل الإعلام لدرجة أن تفاخر كل منهما بامتلاكه لقدرات نووية.