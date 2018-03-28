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أهم التصريحات في 24 ساعة: امتلاك إيران قنبلة نووية كرصاصة في الرأس

01:09 ص الأربعاء 28 مارس 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: امتلاك إيران قنبلة نووية كرصاصة في الرأس

إعداد – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مشاهدة إيران تنتج قنبلة نووية كانتظار رصاصة تتجه نحو رؤوسنا، فيما صرح زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله إن السعودية عرضت مليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا وهو ما رفضه الرئيس بشار الأسد، ومن محبسه بألمانيا تعهد رئيس كتالونيا السابق كارلوس بوجديمون باستمرار النضال من أجل الانفصال عن مدريد.

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