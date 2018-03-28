نتنياهو يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

(مصراوي)

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، الثلاثاء، بعدما أجرى فحوصًا طبية إثر معاناته من حمى شديدة وسُعال.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن شاهد عيان أكد لها خروج موكب نتنياهو من المستشفى.

وكتب نتنياهو على حسابه بموقع تويتر "في طريقي إلى المنزل. بعض الراحة وشراب ساخن سوف يجعل الأمور على ما يرام".

ودخل نتنياهو قبل ساعات إلى المستشفى بشكل عاجل. وحسب تقارير إسرائيلية فقد نقل نتنياهو في عجالة إلى مستشفى هداسا في ضواحي مدينة القدس.