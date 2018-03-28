اختيار "أبي أحمد" رئيسًا جديدًا للوزراء في إثيوبيا

(مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، اليوم الثلاثاء، قبول حزب الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، لاستقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين كأمينًا عامًا للحزب.

وأضافت أن الحزب انتخب بدلا منه "أبي أحمد" بدلًا منه.

وبحسب وكالة أنباء رويترز ببهذا التعيين يصبح أبي أحمد علي رئيسًا جديدًا للوزراء.

وقدم ديسالين استقالته في فبراير الماضي من رئاسة الوزراء وقيادة الحزب الحاكم في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية في وقت سابق أن ديسالين قرّر الاستقالة من كلا الوظيفتين، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للوضع الحالي الذي تمر به البلاد.

وتشهد مناطق واسعة في إقليم أوروميا، جنوبي إثيوبيا، احتجاجات واعتصامات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالإقليم، تحوّلت إلى أعمال عنف في بعض المناطق.