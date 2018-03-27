اختطاف صحفيين من الإكوادور قرب الحدود الكولومبية

كيتو (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية في الإكوادور اليوم الثلاثاء، إن صحفيين اكوادوريين وسائقهما تعرضوا للاختطاف قرب الحدود الكولومبية.

وذكر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الصحفيين من جريدة إل كوميرسيو تعرضا للاختطاف بالقرب من ماتاي بإقليم إزميرالداس أمس الاثنين.

ولم تكشف الحكومة عن هوية الخاطفين الذين لم يطلبوا بعد فدية.

وشهدت المنطقة الحدودية العديد من الهجمات الأخيرة ضد مراكز الشرطة والجيش ، ومن بينها تفجير أصاب 20 شخصا في 27 يناير الماضي.

وتعزى هذه الهجمات إلى مهربي المخدرات المتعاونين مع المنشقين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك)، التي سلم معظم مقاتليها أسلحتهم العام الماضي.

وكانت فارك والحكومة قد وقعتا اتفاقية سلام في نوفمبر 2016، منهية بذلك نزاعًا مسلحًا دام 52 عامًا.