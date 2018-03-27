حزب الله: السعودية عرضت مليارات الدولارات على الأسد مقابل الابتعاد عن إيران

القاهرة - (مصراوي):

أكد الأمين العام لكتائب حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن المملكة العربية السعودية حاولت استمالة النظام السوري لقطع علاقة الأخير بإيران.

وأوضح نصر الله، في مؤتمر انتخابي لمناصريه في بيروت، أن السعودية عرضت مليارات الدولارات لدعم إعادة إعمار سوريا، لكن الرئيس السوري بشار الأسد رفض العرض السعودي.

وقال نصر الله: "مع المجاهدين والمجاهدات حول الانتخابات في منطقة بيروت.. إن اللقاء السعودي السوري عُقد في مكان ما، وطرح السعوديون فيه على ‏السوريين قطع علاقتهم بإيران والمقاومة في مقابل وقف دعم الإرهابيين في سوريا ودعم إعادة إعمارها بمئات ‏مليارات الدولار". وقال إن هذا العرض قُدم للسوريين مرتين، في عهدَي الملكين عبد الله وسلمان.

وأضاف: "الملك السعودي السابق عبدالله طلب شخصياً من تيار المستقبل وجماعة 14 آذار في أول جلسة انتخاب رئاسية قبل أكثر من سنتين ونصف أن يتم انتخاب سمير جعجع، لافتاً: "كان المطلوب سعودياً وأمريكياً ومن جماعة 14 آذار الذهاب إلى المواجهة مع حزب الله".

كما كشف الأمين العام لحزب الله أن هناك "تدخلاً أمريكياً وسعودياً ‏في الانتخابات النيابية اللبنانية بإمكانات هائلة ووسائل قذرة وقدرات إعلامية ‏كبيرة لاستهداف المقاومة".

وشدد على أن الحزب ماضٍ في مكافحة الفساد في لبنان رغم ما سيسببه ذلك من ‏‏"وجع رأس" لأن الوضع الاقتصادي في البلد على حافة انهيار فعلي.

ولفت إلى أن حزب الله ما يزال مستهدفا أمريكياً وسعودياً، بسبب دوره الإقليمي، وقال: "نحن جزء من محور صنع الانتصارات، ولن يتركنا الأمريكيون والسعوديون وإسرائيل، فهم غاضبون"، مضيفاً أن "قوة حزب الله أصبحت أقوى وحاضرة، وهذا يعني أن العين انفتحت والاستهداف صار أكبر".

وفي الشأن الانتخابي، قال نصر الله "ستلاحظون في المرحلة المقبلة تصاعدًا في الخطاب الطائفي. ولن تسمعوا من ‏تيار المستقبل وغيره سوى خطاب شد العصب الانتخابي، وشتمنا لإرضاء السعوديين والأمريكيين، لأن ليس ‏لديهم ما يقدمونه لجمهورهم لا عن سلاح المقاومة ولا عن المحكمة الدولية".