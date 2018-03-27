بعد انتهاكات مقاتلاتها.. البحرين تشكو قطر في منظمة الطيران المدني الدولي

المنامة (أ ش أ)

تقدمت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولية على ضوء الواقعة التي تم رصدها أمس في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتمثلت في تحليق مقاتلتين قطريتين فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المقاتلتين القطريتين قامتا بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة من طراز (A320) متجهة من الفجيرة إلى روما، ما أدى الى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.

وأضافت أن الطائرة الإماراتية قامت من جانبها بالارتفاع إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة. علما بأن هذا التصرف غير المسئول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة اماراتية في نفس اليوم.