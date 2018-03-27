بدء مظاهرة تطالب بإطلاق سراح معتقلين في أربيل العراقية

أربيل (د ب أ)

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة أربيل العراقية، تظاهرة تطالب بإطلاق سراح متظاهرين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية ضد نظام ادخار رواتب المعلمين والموظفين وسوء الأوضاع المعيشية في إقليم كردستان العراق.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت أمس الاثنين بأربيل، نحو 20 متظاهرًا ولم تطلق سراحهم حتى الأن.

وقال منظمو التظاهرة لوسائل الإعلام، إن "شرطة أربيل لم تطلق سراح المعتقلين لديها حتى الآن، مشيرًا إلى أن المتظاهرين مازالوا أمام مبنى شرطة أربيل ويطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الذين كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وأضافوا أن "الشرطة والجهات الأمنية لا تسمح لذوي المعتقلين بمقابلتهم والتحدث معهم"، مؤكدين ان "الشرطة تشترط عدم مشاركة المعتقلين في التظاهرات مرة أخرى مقابل إطلاق سراحهم".

يذكر أن تظاهرات واسعة انطلقت في عدد من مدن وبلدات إقليم كردستان العراق منذ ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على تطبيق نظام الادخار الإجباري لرواتب المعلمين والموظفين وسوء الأوضاع المعيشية في الإقليم.