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تراجع معدل البطالة في المكسيك إلى 3.3% خلال الشهر الماضي

11:08 م الثلاثاء 27 مارس 2018
تراجع معدل البطالة في المكسيك إلى 3.3% خلال الشهر الماضي

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أعلن مكتب الإحصاء المكسيكي اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في البلاد خلال فبراير الماضي، إلى 3ر3% مقابل 4ر3% خلال يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بمقدار 2ر0 نقطة مئوية، خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر معدل البطالة المكسيكي في التراجع خلال الشهور القليلة الماضية.

يذكر أن تعبير البطالة في المكسيك يشير إلى النسبة المئوية من قوة العمل المكسيكية التي تعمل أقل من ساعة واحدة خلال فترة المسح، في حين يعربون عن رغبتهم في العثور على وظيفة.

البطالة المكسيك مكتب الإحصاء المكسيكي

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