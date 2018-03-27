"بن سلمان": مشاهدة إيران تطور قنبلة نووية كانتظار "رصاصة في الرأس"

كتب – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي مع إيران يؤخر ولكنه لا يمنع امتلاك طهران للأسلحة النووية.

وفي حديث محمد بن سلمان مع نيويورك تايمز، جدد ولي العهد هجومه على الاتفاق النووي للدول الغربية مع إيران وقال إن الاتفاق سوف يؤجل فقط امتلاك إيران لقنبلة نووية ولكن لن تمنعها. وتابع "مشاهدتهم وهم يمتلكون القنبلة، يعني أنك تنتظر رصاصة تصل إلى رأسك. لذلك عليك التحرك الآن".

واجتمع بن سلمان مؤخرًا خلال الزيارة مع عدد من صحفيي نيويورك تايمز في حديث سري، لكن السلطات السعودية سمحت بنشر بعض مقتطفات منه، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

واتهم "بن سلمان" إيران بالسعي نحو الحصول على قنبلة نووية وبعدها سيكون بمقدورها التصرف بكل حرية في الشرق الأوسط دون خوف من عقاب.

وقال: "نعلم هدف إيران. لو امتلكوا قنبلة نووية،" فهي كالسلاح في يدهم يجعلهم يفعلون ما يحلو لهم في الشرق الأوسط. وأضاف "سيتأكدون من أنه لا أحد سيهاجمهم وإلا سيستخدمون الأسلحة النووية".

وتابع أن الاتفاق النووي حاليًا مع طهران يجب أن يتم استبداله بآخر يضمن عدم اقتراب إيران أبدًا من امتلاك سلاح نووي، وأيضًا مواجهة أنشطة إيران الأخرى في الشرق الأوسط.

ووقعت الولايات المتحدة وعدد من القوى الغربية مع إيران الاتفاق النووي في عام 2015، من أجل كبح جماح برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. ولكن بعد وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هاجم بعض المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم ترامب نفسه الاتفاقية وهددوا بالانسحاب منها.