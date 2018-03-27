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ماتيس: مستعد للتعاون مع بولتون "دون تحفظ"

10:27 م الثلاثاء 27 مارس 2018
ماتيس: مستعد للتعاون مع بولتون "دون تحفظ"

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الثلاثاء، استعداده للتعاون "من دون تحفظ" مع جون بولتون المستشار الجديد للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، والمعروف بانه من "الصقور".

وقال ماتيس - خلال لقائه عددًا من الصحفيين في البنتاجون - "لم يسبق أن التقيت بولتون".

وأضاف الجنرال السابق في مشاة البحرية (المارينز) "سنلتقي وأتطلع الى العمل معه".

ورفض ماتيس التحدث عن صعوبات قد تعترض عمله مع السفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة، وقال "لا تحفظات، لا قلق، انه وفق معلوماتي أمريكي ويمكن دائما العمل مع أمريكي".

وردا على سؤال عن احتمال شعوره بالقلق من اختلاف في وجهات النظر مع بولتون الذي ينادي، بخلاف ماتيس، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران ويؤيد شن "ضربات وقائية" على كوريا الشمالية، قال: "آمل بان يكون هناك آراء مختلفة حول وضع العالم، هذا ما نحتاج إليه".

هذا المحتوى من

AFP
جيم ماتيس وزارة الدفاع الأمريكي ترامب الأمن القومي

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