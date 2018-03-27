إسرائيل تعلن تسهيلات إدارية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تل أبيب (أ ف ب)

أعلنت سلطات إسرائيل الثلاثاء، إعفاءات إدارية لإتاحة افتتاح مبنى السفارة الأمريكية في القدس في مايو، الأمر الذي تعتبره تل أبيب "تاريخيًا" في حين يندد به الفلسطينيون.

وقال موشي كحلون وزير المالية، في بيان، إن إشغال شق طريق حماية ومخرج طوارئ للسفارة، أعفيت من الموافقة المسبقة للجنة التخطيط والبناء.

وأضاف البيان "بما اننا التزمنا الامر فلن نسمح للبيرقراطية بالتسبب في تاخير لا طائل منه لنقل السفارة الأمريكية الى القدس العاصمة الابدية لاسرائيل".

وتابع ان تدشين مبنى السفارة اجراء "استراتيجي" لاسرائيل وستبذل اجهزتها "كل ما يلزم لاحترام الجدول الزمني".

وكانت ادارة دونالد ترامب اعلنت في فبراير الماضي، افتتاح مبنى السفارة الأمريكية في القدس، في مايو، ليتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة دولة إسرائيل و"النكبة" الفلسطينية في 14 مايو 1948، لكن التدشين في هذا الموعد غير مؤكد، وخصوصًا أن ترامب اعلن انه يعتزم حضور المناسبة.

وكان اعلان ترامب في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، أثار غبطة الاسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

وقطع القرار مع موقف مستمر لعقود من الدبلوماسية الامريكية والاجماع الدولي على ان مسالة القدس، وهي من اهم قضايا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، يجب ان تحل عبر التفاوض.

ويطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة التي يطمحون لاقامتها.

وتوجد سفارات باقي دول العالم في تل ابيب.

وكانت 128 دولة صوتت في نهاية 2017 في الجمعية العامة للامم المتحدة مع ادانة القرار الامريكي.

وبين هذه الدول حلفاء لواشنطن على غرار فرنسا والمملكة المتحدة.

ولم تصوت تأييدا للقرار الا سبع دول صغيرة بينها غواتيمالا.