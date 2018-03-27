الطيران الإماراتي يطالب قطر بالكف عن تعريض سلامة الطائرات للخطر

أبوظبي (أ ش أ)

طالبت الهيئة الإماراتية العامة للطيران المدني، قطر بالكف الفوري عن الأعمال التي تهدد أو تعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

وقال مساعد مدير عام الهيئة لشئون سلامة الطيران إسماعيل البلوشي -في تصريح صحفي أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء- إن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرة مدنية مسجلة في الدولة كانت تحلق في مسار طيران معلن ومخطط له " UL768"، موضحا أن المقاتلتين اقتربتا من الطائرة على نحو أقل من 700 قدم عمودي أي بأقل من نصف ميل عن البعد العرضي وهو ما يعتبر أقل من المسافة الآمنة التي يجب أن تراعي في مثل هذه العملية.

وأضاف المسئول الإماراتي "هذا قد أدى إلى تفعيل نظام تفادي التصادم الجوي في الطائرة والذي دفع طاقم الطائرة للمناورة بعيدا عن المقاتلات القطرية وهو ما يعتبر آخر شبكة أمان لتفادي الاصطدام بين الطائرات، حيث تمت المناورة بعيدا عن الطائرتين القطريتين على ارتفاع 32 ألف قدم".

وتابع "إنه -ورغم ذلك- فإن المقاتلتين القطريتين قامتا بمطاردة الطائرة المدنية على ارتفاع 35 ألف قدم قبل الابتعاد عنها"، ووصفه الحادث بـ"الخطير جدا والذي كان من شأنه أن يسبب كارثة جوية في ثوان".

وأشار البلوشي إلى أن هذا العمل المتعمد عرض حياة الركاب المدنيين للخطر وهو ما يعد بمثابة انتهاك واضح للمعاهدات الدولية للطيران المدني وتهديد لسلامة حركة الطيران المدني الدولية، موضحا أن التحقيقات الجارية كشفت عن أن الطائرتين القطريتين لم تتصلا ببرج المراقبة الجوية مما يجعل نواياهما غير واضحة.

وقال إن الهيئة تعمل مع حلفائها لضمان تطبيق الاتفاقيات الأساسية الدولية للطيران المدني، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في هذا الصدد.