مقتل شخص في تصادم سيارة وقطار محلي بألمانيا
10:09 م الثلاثاء 27 مارس 2018
برلين (د ب أ)
لقي شخص حتفه اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم قطار محلي وسيارة في ولاية سكسونيا آنهالت الألمانية.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة، أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم عند مزلقان مفتوح، وأدى التصادم إلى خروج القطار عن مساره.
وكان تم انتشال الرجل 50 عامًا، لكن بعد أن فارق الحياة، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة بعد.
وخضع عشرة من ركاب القطار لرعاية نفسية من أخصائيين طوارئ لكن لم تحدث لهم إصابة بدنية.
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