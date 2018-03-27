المؤبد لمدرس درب جيشا من الأطفال على تنفيذ هجمات في لندن

كتب – حاتم صدقي:

قضت محكمة في بريطانيا بالسجن المؤبد لمدرس اتهم بمحاولة تكوين جيش مسلح من مجموعة من الصبية الصغار بين الحادية عشرة والرابعة عشرة ليساعدوه على تنفيذ هجمات إرهابية على مطار هيثرو وساعة بج بن في العاصمة البريطانية لندن.

عرض المدرس ويدعى عمر حقي (25سنة) على التلاميذ فيلم فيديو يبين عمليات قطع الرؤوس وطلب منهم إعادة تمثيل هجمات السكين بنفس التفاصيل.

وكان قد سمح له بتدريس مادة الدين الإسلامي بالمدرسة على الرغم من عدم حصوله على أي مؤهلات علمية تؤهله لذلك، ولكن فقط كإداري.

وتعتقد الشرطة اللندنية أن حقي حاول استقطاب 110 تلاميذ لتعاليمه الأصولية الإرهابية، وأن 35 منهم أصبحوا الآن يتلقون دعماً طويل الأجل.

وعندما أعلنت الشرطة ذلك، تجمد التلاميذ خوفا من المدرس الذي استخدم دعاية تنظيم الدولة الإسلامية في غسل عقول التلاميذ حتى يسخرهم لتنفيذ هجماته الإرهابية على مطار هيثرو، وحراس الملكة، وساعة بيج بن، وعدد من المواقع الأخرى المهمة في لندن بعد أن أصبح مهووساً بفكرة الهجوم الذي حدث على كوبري ويست مينيستر.

وقضت محكمة اليوم بسجنه مدة لا تقل عن 25 عاماً.

وكان حقي قد هدد التلاميذ بحرق منازلهم إذا ما صرحوا بأي شيء لأي انسان عما كان يدربهم عليه.

وعلى الرغم من عدم امتلاكه لأي مؤهلات علمية تؤهله للتدريس، كان حقي يدرس المواد الإسلامية بثلاث مدارس في لندن، هي مدرسة مصباح المعرفة الخاصة بحي ليفتون، ومدرسة مسجد الطريق القويم بحي باركلي، ومدرسة أكاديمية حفص الإسلامية بحي نيوتن، حيث كانت له علاقة بأكثر من 250 تلميذًا خلال الفترة من عام 2012 إلى 2015.

وكان حقي يلقن تلاميذه دروساً في كيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية، خاصة في تلاميذ مدرسة المسجد، ومدرسة مصباح المعرفة، وعرض عليهم أفلام دعائية لتنظيم داعش، شملت عمليات قطع رؤوس.

ومن الغريب أنه لم ترد إلى الشرطة تقارير من الطلبة أو المدرسين زملائه بالمدرسة عن سلوكيات حقي، وكان هناك ما يشبه جدار من الصمت حوله من جانب التلاميذ خوفا من تهديداته لهم.

قالت الشرطة أن حقي حاول تكوين جيش من التلاميذ بتعليمهم كيفية تنفيذ الهجمات المسلحة وتنفيذ عمليات الطعن بالسكين على رجال الشرطة خلال أداء بعض التدريبات.