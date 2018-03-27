بلجيكا تطرد دبلوماسيا روسيا على خلفية واقعة تسميم سكريبال

بروكسل (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن طرد دبلوماسي روسي على خلفية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

وأوضح ميشيل أن القرار يلزم الأشخاص المعنيين بمغادرة البلاد خلال 14 يوما.

بهذا القرار، تحذو بلجيكا حذو العديد من الدول التي أعلنت أمس الاثنين، عن طرد دبلوماسيين روس وذلك على خلفية اتهام بريطانيا لروسيا بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا أوائل الشهر الجاري.

وحسب التقييم الراهن للتحريات في بريطانيا، فإن الهجوم على سكريبال وابنته وقع باستخدام غاز سام كان يتم تطويره في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي المقابل تنفي روسيا أي مسؤولية عن الهجوم.