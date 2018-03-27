الملك سلمان: السعودية ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية

القاهرة - (مصراوى):

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على قدرة السعودية على التصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمنها، حسبما أفادت وكالة أنباء "واس" الرسمية.

كما توجه العاهل السعودي، أثناء ترأسه اجتماع مجلس الوزراء في قصر اليمامة، الثلاثاء، بالشكر إلى قادة وحكومات الدول التي عبرت عن تضامنها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران، صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تصدي البلاد بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وثمن مجلس الوزراء، نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة، مؤكداً أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة.

ونقلت "واس" عن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، قدر ما عبر عنه الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، من تقدير لخادم الحرمين الشريفين، لدى لقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.