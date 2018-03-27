أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيًا القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران

أنقرة (د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا، المقررة في 4 أبريل المقبل بالعاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مصادر في الرئاسة التركية.

وقالت المصادر للأناضول، إن الرئيسين أكدا "عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبحثا القمة التركية الروسية الإيرانية المرتقبة حول سورية".

وأضافت المصادر، أن أردوغان قدم تعازيه لبوتين حيال الضحايا الذين سقطوا في الحريق الذي نشب بمركز تجاري بمدينة كيميريفو الروسية، أمس الأول.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الضخم الذي اندلع الاحد في مدينة كيميروفو إلى 64 قتيلًا.

ولم يتضح بعد سبب الحريق، لكن السلطات قالت إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادث.