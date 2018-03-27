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"زوكربيرج" يمثل أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته عن اختراق "فيسبوك"

07:53 م الثلاثاء 27 مارس 2018
"زوكربيرج" يمثل أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته عن اختراق "فيسبوك"

مارك زوكربيرج

(مصراوي):

قرر مؤسس موقع "فيسبوك" ومديره التنفيذي مارك زوكربيرج، المثول أمام الكونجرس الأمريكي، للإدلاء بشهادته عن اختراق شركة "كامبريدج أناليتيكا" لموقعه.

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن"، بأن الملياردير الشاب تأكد من عدم إمكانية تجنب المثول أمام الكونجرس، وتخطط "فيسبوك" حاليًا لوضع استراتيجية بشأن شهادته.

يأتي ذلك بضغط كثيف من المشرعين والرأي العام والإعلام عقب العديد من الأزمات التي تعرض لها "فيسبوك"، من بينها استغلال الموقع في نشر أخبار زائفة واختراق ملايين الحسابات عليه لأغراض سياسية أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وعلى أثر ذلك، تراجع سهم "فيسبوك" بنسبة 2.2% إلى 156.5 دولار.

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