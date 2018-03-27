هاتفيًا.. ترامب وميركل يبحثان الرسوم الجمركية وطرد الدبلوماسيين الروس

واشنطن (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عدة قضايا بينها كيفية التعامل مع قضية الرسوم الجمركية.

وأضاف البيت الأبيض، أن ترامب وميركل بحثا أيضًا مسألة التعاون في مكافحة الممارسات التجارية للصين والسرقات الفكرية.

وتابع البيت الأبيض، أن الحديث تطرق أيضًا إلى أزمة كوريا الشمالية والرد الغربي على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونوه البيت الأبيض إلى أن الجانبين أشادا بالرد المشترك للغرب على روسيا بطرد العديد من الدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الروس.