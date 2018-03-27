القبض على ألماني في تركيا أثناء محاولته عبور الحدود إلى سوريا

أسطنبول (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، أن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني لدى محاولته عبور الحدود إلى سوريا.

وأعلنت وكالة أنباء (أناضول) التركية الرسمية اليوم الثلاثاء عن صدور أمر اعتقال بحق الألماني 28 عامًا، على خلفية وجود اتصالات محتملة له مع حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، وأضافت أن الألماني متهم بتقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

وتابعت (أناضول) أن الرجل تم إلقاء القبض عليه في الرابع عشر من مارس الجاري في منطقة سيلوبي بمحافظة سيرناك جنوب شرق البلاد التي لها حدود مع منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها وحدات (واي بي جي).

ووفقا للأناضول، فإن الرجل اعترف بأنه كان يعتزم الانضمام إلى وحدات الشعب الكردية في سوريا، وادعى أنه خدم لمدة أربعة أعوام لدى الجيش الألماني، وأضافت أن السلطات التركية ضبطت بحوزته صورا ومواد رقمية تخص وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، ولم يتم ذكر تفاصيل في هذا الصدد.

وتشن تركيا منذ العشرين من يناير الماضي، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال غرب سوريا، إذ تصنف تركيا هذه الوحدات بأنها الفرع السوري لحزب العمال.