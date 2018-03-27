اختطاف أربعة موظفين تابعين لمنظمة إغاثية في مالي

برلين (د ب أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ لغرب أفريقيا اليوم الثلاثاء، عن اختطاف أربعة موظفين محليين تابعين لمنظمة إغاثية في منطقة يسيطر عليها إسلاميون متطرفون في مالي.

وأوضح المكتب، أن الموظفين كانوا يستقلون وسيلة مواصلات عامة وقت حدوث عملية الخطف في منطقة موبتي وسط البلاد.

ولا يزال من غير المعروف بعد من يقف وراء عملية الاختطاف التي حدثت يوم الخميس الماضي، وتكررت هجمات المقاتلين الإسلاميين في هذه المنطقة، ويدين بعض المهاجمين بالولاء لتنظيم القاعدة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة، أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن مطالبة بأموال فدية محتملة.

وكان المتمردون والإسلاميون المتشددون في شمال مالي قد استولوا في 2012 على الحكم لفترة، ولا يزال المتمردون وقوات الإسلاميين يستخدمون منطقة الشمال قليلة الكثافة السكانية والتي يغلب عليها الطابع الصحراوي، كملاذ للهروب.

وتتألف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي من أكثر من 13 ألف فرد، وتعد في الوقت الراهن أخطر مهمة للأمم المتحدة على مستوى العالم.